Italië arresteert militair en Russische diplomaat voor spionage

In Rome zijn een Italiaanse marineofficier en een Russische diplomaat, die ook militair is, aangehouden op verdenking van spionage.

"We grepen in tijdens een geheime afspraak tussen de twee, direct nadat de Italiaanse marineofficier documenten had verruild voor geld", zegt de Italiaanse marechaussee in een verklaring.

"Beiden worden beschuldigd van serieuze misdaden die te maken hebben met spionage en het in gevaar brengen van de binnenlandse veiligheid."

Mogelijk ook NAVO-documenten

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera werden er niet alleen Italiaanse documenten overhandigd, maar ook geheime documenten van de NAVO, wat een risico zou kunnen zijn voor de veiligheid van andere westerse landen.

De Italiaan zit in voorlopige hechtenis. Er wordt nog gekeken wat er met de Rus moet gebeuren. Volgens de krant wordt de Russische diplomaat waarschijnlijk uitgezet.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zou de Russische ambassadeur in Italië al op het matje hebben geroepen.