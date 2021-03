Veel troep in parken na drukte door lenteweer: 'Ze moeten zich schamen'

In een aantal drukbezochte parken is gisteren veel afval achtergelaten door mensen die er genoten van het zonnige lenteweer.

In onder meer Breda, Tilburg en Amsterdam bleven grote hoeveelheden troep achter. De politie in Breda plaatste op Facebook een filmpje van de rommel. De beelden leveren flink wat reacties op: "Dit is echt kansloos, ze moeten zich schamen om het zo achter te laten", zegt een man. Een ander reageert: "Bah bah, hoeveel moeite is het om het in een zakje te doen en thuis weg te gooien?"

In Tilburg lieten veel bezoekers hun rommel liggen op de plek waar ze hadden gezeten, terwijl de gemeente er onlangs extra grote afvalbakken had geplaatst, schrijft Omroep Brabant.

In sommige parken was het gisteren zo druk dat de ingangen tijdelijk werden afgesloten. Ook werden her en der boetes uitgedeeld voor samenscholing. Vandaag wordt opnieuw drukte in de parken verwacht. In Utrecht gaat de gemeente krijtcrirkels aanbrengen op het gras zodat mensen makkelijker afstand van elkaar kunnen houden.