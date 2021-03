Scheldeprijs gaat op 7 april gewoon door, met 70 kilometer door Nederland

De Scheldeprijs kan dit jaar toch doorgaan. De semi-klassieker, met finish in het Belgische Sloten, start op woensdag 7 april in het Zeeuwse Terneuzen en gaat liefst 70 kilometer over Nederlands grondgebied.

Het is de eerste koers voor mannen op Nederlands grondgebied sinds de start van de coronapandemie.

Er gingen nogal wat overleggen aan vooraf, voordat het hoge woord eruit was. Want in tegenstelling tot de Amstel Gold Race, is de Scheldeprijs geen wedstrijd die op een afgesloten circuit kan plaatshebben.

Geen publiek

Maar onder zeer strikte voorwaarden hebben de Veiligheidsregio, het ministerie van VWS en de politie ingestemd. Publiek is -uiteraard- niet welkom.

Burgemeester Jan Lonink, van startplaats Terneuzen: "De Scheldeprijs valt onder de topsportregeling. Alleen omdat de organisatie kan voldoen aan strenge voorwaarden om de wedstrijd coronaproof te organiseren, kan de wedstrijd doorgaan."