Maaltijdbezorger Deliveroo onderuit bij beursgang

Het beursdebuut van maaltijdbezorger Deliveroo is begonnen met een flinke duikvlucht. Even na opening van de beurs in Londen verloor het aandeel meer dan een kwart. Daarna herstelde de koers een beetje.

Vanwege de arbeidsvoorwaarden van maaltijdbezorgers lieten verschillende grote beleggers de afgelopen tijd weten geen interesse te hebben in de aandelen. Dat er in aanloop naar een beursgang zo stelling wordt genomen is uitzonderlijk. Na de kritiek stelde Deliveroo de zogenoemde introductieprijs zelf al naar beneden bij.

Maaltijdbezorgers als Deliveroo, maar ook concurrenten als Takeaway.com en Delivery Hero die al langer beursgenoteerd zijn, profiteren van de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn ze vanwege de grote concurrentie veel geld kwijt aan marketing.

In Nederland verloor Deliveroo begin dit jaar in hoger beroep nog een rechtszaak. De rechter oordeelde dat bezorgers van de Britse bezorgdienst geen zelfstandigen zijn en moeten vallen onder een arbeidscontract.