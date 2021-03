Filipijnse (65) in New York op stoep in elkaar getrapt: 'Niemand deed iets'

In New York zoekt de politie naar de man die maandag op klaarlichte dag een Filipijnse vrouw heeft mishandeld. "Jij hoort hier niet", riep de dader terwijl hij voor een winkel de 65-jarige herhaaldelijk tegen het hoofd trapt.

De aanval in Manhattan wordt gezien als de zoveelste racistische aanval tegen de Aziatische gemeenschap in de VS. Volgens belangenorganisaties is het aantal meldingen daarvan fors gestegen sinds het begin van de coronapandemie.

'Hartverscheurend'

Lokale autoriteiten veroordelen de mishandeling en roepen inwoners van de stad op bij dit soort incidenten altijd in actie te komen. "De passiviteit is hartverscheurend als je naar de video kijkt", zegt mensenrechtenadvocaat Mon Yuck Yu tegen The New York Times. "Als je wordt aangevallen, komt de samenleving niet voor je op."

Er is een beloning van 2500 dollar uitgeloofd voor de gouden tip die naar de dader leidt. Op de videobeelden lijkt het alsof er geen duidelijke aanleiding is voor de geweldsuitbarsting. De vrouw loopt over straat en wordt voor een winkel in haar maag getrapt. Ze valt op de grond en de man schopt haar vervolgens drie keer tegen het hoofd.

Terwijl het slachtoffer op straat ligt en de dader wegloopt, sluit een van de winkelbeveiligers de deur van de zaak. Het management van de onderneming zegt dat de werknemers voorlopig zijn geschorst en dat er een onderzoek loopt. Volgens de vakbond hebben de beveiligers wel degelijk gelijk hulp ingeschakeld.

Burgemeester Bill de Blasio spreekt van een "absoluut weerzinwekkende en schandalige" daad. Hij zegt dat het "totaal onacceptabel" is dat omstanders niet ingrepen. "Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet; je moet je mede-New Yorker helpen. Schreeuw dat er iets gebeurt, probeer te helpen of bel het alarmnummer."