Vrouwen Feyenoord doen volgend seizoen mee aan eredivisie: 'Logische vervolgstap'

Feyenoord doet vanaf volgend seizoen mee aan de eredivisie voor vrouwen. De Rotterdamse club wil met de deelname aan de hoogste competitie het vrouwenvoetbal in de regio een impuls geven.

"Dit is de logische vervolgstap van vier jaar hard werken", zegt technisch directeur Frank Arnesen. "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een topclub als Feyenoord in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen thuishoort. Nu we van de KNVB de kans krijgen om komend seizoen toe te treden, moeten we die als club pakken."

Negen teams

Feyenoord begon in 2017 met twee vrouwelijke jeugdteams en heeft sinds het seizoen 2019/2020 een beloftenelftal. Met de komst van een eerste elftal in de eredivisie voor vrouwen bestaat het totaal aantal clubs uit negen.

ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente hadden al een vrouwenelftal.

Oud-international Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, kijkt ernaar uit op het hoogste niveau uit te komen. "Jongens kunnen al sinds jaar en dag dromen van een optreden in Feyenoord 1 en vanaf volgend seizoen is diezelfde droom reëel voor duizenden meiden. Dat is ook wat Feyenoord moet zijn: een club waar iedereen, man én vrouw, zich mee kan identificeren."