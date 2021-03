Eerste debat nieuwe Kamer over een memo dat per ongeluk op de foto kwam

De eerste dag van de nieuwe Tweede Kamer heeft alles in zich om enerverend te worden. Een van de eerste acties van de nieuwe Kamerleden wordt een debat over de mislukte formatie en het explosieve memo dat nog geen week geleden door een misser openbaar is geworden.

Het was even wachten op de coronatest van ex-verkenner Ollongren, maar haar test was vanmorgen negatief, dus zij kan vandaag bij het debat aanwezig zijn. Het debat moet volgens verschillende fracties eens en voor altijd duidelijk maken wie het lijstje met daarop 'positie Omtzigt, functie elders' heeft geschreven.

Ollongren kon donderdag niet vermoeden dat haar haastige gang van het Binnenhof naar haar dienstauto zoveel gevolgen zou hebben. Even daarvoor had ze een positieve uitslag gekregen van een coronatest die ze had laten doen, omdat ze vijf dagen eerder bij de besmette staatssecretaris Keijzer in de ministerraad had gezeten.

Ollongren (D66, demissionair minister van Binnenlandse Zaken) werd tijdens haar aftocht op de foto gezet met een stapel papieren onder haar arm. Het waren de notities waarmee ze samen met collega-verkenner Jorritsma (VVD, fractievoorzitter Eerste Kamer) de tweede ronde verkenningsgesprekken in wilde gaan. VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag stonden die dag op het programma.

'Aandachtspunten 2e ronde VVD en D66'

Een A4'tje met de kop 'Aandachtspunten 2e ronde VVD en D66' bleek goed leesbaar op de foto en gaf prijs dat ergens aan het Binnenhof iemand had opgeschreven "positie Omtzigt, functie elders". Verder stond er nog wat over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Hoekstra en zijn mogelijke positie in het volgend kabinet. Ook stond er een regel over de linkse partijen die elkaar "niet echt vast" zouden houden, in tegenstelling tot wat in ieder geval PvdA en GroenLinks al maanden zeiden.

Het leidde ertoe dat het tweetal ontslag indiende en dat ijlings twee nieuwe verkenners werden aangesteld, de demissionaire ministers Van Ark en Koolmees. Maar de kou over de vier woorden gewijd aan Omtzigt was daarmee niet uit de lucht. Omtzigt is al maanden een veelbesproken Kamerlid. Hij verloor nipt de lijsttrekkersverkiezing van De Jonge, werd nummer 2 op de kandidatenlijst en bleef dat toen Hoekstra de positie van De Jonge overnam. Momenteel zit hij overwerkt thuis.

Omtzigt heeft laten weten naar Den Haag te komen voor zijn installatie, maar hij zal niet bij het debat aanwezig zijn: