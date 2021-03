Grote zorgen De Boer over enkelblessure Blind: 'Hij had best veel pijn'

Blijdschap was er dinsdagavond bij Oranje na de ruime overwinning op Gibraltar, maar zorgen waren er afloop toch ook. Daley Blind moest bij Oranje in de 53ste minuut naar de kant met een op het oog zware blessure.

Bondscoach Frank de Boer maakte na afloop duidelijk dat het om een enkelblessure gaat. "Het was gelukkig niet zijn knie, maar hij viel op zijn enkel en daar heeft hij volgens mij nu last van. Het is nu even wachten wat hij eraan overhoudt. Hij is niet naar het ziekenhuis gegaan."

Voor Blind breken enkele belangrijke maanden aan. Hij strijdt met Ajax nog op drie fronten: de Amsterdammers zijn koploper in de eredivisie, staan in de bekerfinale en treffen in de kwartfinales van de Europa league komende week AS Roma.

'Enorme sluier over avond'

"Als hij ernstig geblesseerd is, dan legt dit inderdaad een enorme sluier over deze avond", aldus De Boer. "Maar zo ver is het nog niet. We moeten even afwachten. Hij had best veel pijn. Laten we hopen dat het meevalt. Hij is een belangrijke speler voor ons en Ajax."

Een zware blessure zou bovendien een streep kunnen zetten door het Europees kampioenschap, dat op elf juni van start gaat.