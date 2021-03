Aruba pakt wederom geen punten met technisch directeur Menzo op de bank

Aruba wacht nog steeds op zijn eerste punten in de WK-kwalificatie. Onder leiding van coach Stanley Menzo werd met 5-0 van Bermuda verloren, waardoor de kloof met Canada en Suriname na twee duels al erg groot is in de poule.

Menzo heeft in tegenstelling tot Suriname en Curaçao geen kwaliteitsimpuls gekregen van profspelers met ervaring op het hoogste niveau, maar dat is iets waar hij als technisch directeur van de bond aan kan gaan werken. Ook het aanstellen van een nieuwe bondscoach behoort tot zijn taken.

Vooralsnog zit de oud-trainer van onder meer Cambuur, Volendam en AGOVV zelf op de bank bij de nummer 200 op de FIFA-ranking. Aanvaller Joshua John (VVV-Venlo) en middenvelder Gregor Breinburg (clubloos) zijn op dit moment de bekendste spelers, maar die had Menzo nu niet toe zijn beschikking.

Canada en Suriname staan in deze poule met zes punten uit twee duels aan kop, net zoals Curaçao in een andere groep de koppositie deelt. Uit dit stadium van de kwalificatie stroomt alleen de poulewinnaar door naar de volgende fase. Begin juni is de volgende interlandperiode.