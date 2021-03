'Veel meer toegangsexperimenten in april' • Oostenrijk wil Russisch vaccin kopen

Het demissionaire kabinet breidt in april het aantal experimenten met toegangstests fors uit, om te onderzoeken of bijvoorbeeld een bezoek aan een dierentuin of theater op korte termijn weer mogelijk is. In conceptstukken van het kabinet in handen van RTL Nieuws liggen er in alle provincies plannen om de deuren van nu nog gesloten locaties te heropenen, variërend van musea en casino's tot dierentuinen en pretparken. Bronnen rond het kabinet bevestigen de plannen tegenover de NOS.

In theaters en concertzalen zijn de pilots tussen 13 en 21 april. Waarschijnlijk morgen wordt daar een agenda van bekend. Bezoekers kunnen via toegangstests en vooraf gereserveerde tijdslots toegang krijgen. "Door nu verspreid over het land en over sectoren zorgvuldig te oefenen maken we een veilige en succesvolle grootschalige inzet van toegangstesten vanaf mei mogelijk", staat in de kabinetsstukken. Morgen staat het uitbreiden van de proefpilots op de agenda in de ministerraad.

Eerder deze maand werd er al met zogenoemde Fieldlabs geëxperimenteerd met onder meer publiek bij voetbalwedstrijden en een proefevenement in Biddinghuizen. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid meldde vorige maand al dat het vanaf april mogelijk is om toegangstesten in te voeren voor evenementen.