Utrecht verft weer witte cirkels in de parken • Oud-verkenner Ollongren test negatief

De witte cirkels keren terug in de Utrechtse parken. Bezoekers kunnen zo makkelijker afstand houden, is het idee van de gemeente. Net als in andere parken in het land wordt het met mooi weer soms te druk in de Utrechtse parken.

De gemeente wil niet vooraf bepalen hoeveel mensen er in een park mogen. "Het blijft zoeken naar een balans, want de openbare ruimte is kostbaar en mensen hebben al zo weinig in deze tijd." Voor Pasen moet de klus klaar zijn, schrijft RTV Utrecht.