'Geen slechtere prognose obesitaspatiënt op IC' • Een op de vijf bloeddonoren heeft antistoffen

Ruim een op de vijf bloeddonoren (21 procent) in Nederland heeft antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Dat meldt bloedbank Sanquin op basis van eigen steekproeven. In Limburg en Noord-Brabant zijn de meeste donoren met antistoffen (26 procent). In de rest van het land ligt het rond de 20 procent.

Sanquin stelt vast dat meer vrouwelijke donoren (24 procent) antistoffen hebben ontwikkeld dan mannen (16 procent). "Daar hebben we bij onze donors op doorgevraagd, en we zien dat veel meer vrouwelijke donors (30 procent) in de zorg werken dan mannelijke donors (8 procent), zegt arts-microbioloog Hans Zaaijer, het hoofd van Bloedoverdraagbare Infecties bij Sanquin.