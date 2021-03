Wekdienst 31/3: Beëdiging nieuwe Kamerleden • Avondklok gaat uur later in

Wekdienst 31/3 - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. En wie wil kan vanavond een uur langer naar buiten, omdat de avondklok later ingaat. We beginnen met het weer. Vanochtend loopt de temperatuur snel op; met volop zonneschijn en nauwelijks wind wordt het 15 of 16 graden op de Waddeneilanden en 20 tot 24 graden elders. Zelfs een lokale 25 graden in het zuiden van het land is mogelijk. Ook de eerste helft van de avond verloopt zeer aangenaam.

weer 31/3 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je verwachten? De nieuwe leden van de Tweede Kamer worden beëdigd. Daarna wordt mogelijk gedebatteerd over de onbedoeld geopenbaarde notities van de verkenners Ollongren en Jorritsma, waarin onder meer over Kamerlid Omtzigt werd geschreven. Of dat debat vandaag doorgaat is nog onzeker.

De avondklok gaat vanaf vanavond een uur later in. De maatregel geldt dan van 22.00 uur tot 04.30 uur. Vooralsnog geldt de avondklok tot de ochtend van 21 april.

De Four Freedoms Award wordt uitgereikt, een tweejaarlijkse prijs voor voorvechters van burgervrijheden. Hij gaat dit jaar naar de Filipijnse journaliste Maria Ressa.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt naar verwachting bijeen om de situatie in Myanmar te bespreken. In het land zijn honderden doden gevallen bij protesten. Wat heb je gemist? Voormalig FBI-agent G. Gordon Liddy, die werd veroordeeld voor zijn rol in het Watergate-schandaal dat in 1974 leidde tot het aftreden van president Nixon, is op 90-jarige leeftijd overleden. Onder Liddy's leiding brak het team in bij het hoofdkwartier van de Democraten. Dat was aanvankelijk een succes: de groep slaagde erin om afluisterapparatuur te plaatsen en documenten te fotograferen. Toen ze terugkeerden om de microfoons bij te stellen, werden ze op heterdaad betrapt. Ander nieuws uit de nacht: Braziliaanse legertop stapt op na ontslag minister van Defensie: de drie hoogste militairen uit de Braziliaanse krijgsmacht zijn opgestapt uit onvrede over een reeks ontslagen door president Bolsonaro.

Aardbeving met kracht van 1,5 gemeten bij Gronings dorp Wildervank: in Groningen is gisteravond rond 22.45 uur een aardbeving gemeten. Of er schade is, is nog onduidelijk.

Een op de vijf donoren heeft antistoffen in bloed: ruim een op de vijf bloeddonoren (21 procent) in Nederland heeft antistoffen tegen het coronavirus in het bloed, zegt bloedbank Sanquin op basis van eigen steekproeven. En dan nog even dit: Voor het eerst in elf jaar tijd kunnen Europeanen zich weer aanmelden om astronaut te worden. Ruimtevaartorganisatie ESA start vandaag namelijk met een nieuwe wervingscampagne. In het gunstigste geval kunnen de uitverkorenen namens Europa deelnemen aan de naderende maanmissies. De Europese ruimtevaartorganisatie zoekt daarnaast specifiek naar Europeanen met een lichamelijke beperking, met als doel om uiteindelijk een astronaut met een beperking op een professionele ruimtemissie te sturen. Dit wervingsspotje moet de aanmeldingen aanjagen:

"Dit is nog niet eerder gedaan of zelfs overwogen, maar ik vind dit persoonlijk heel belangrijk", zegt David Parker, directeur Human and Robotic Exploration bij ESA. "Europese astronauten vertegenwoordigen het beste wat Europa te bieden heeft. Dat kan ook een geweldige ingenieur of wetenschapper zijn die toevallig een handicap heeft." Astronaut Samantha Cristoforetti voegt toe: "Naar de ruimte gaan was niet het doel van onze evolutie, dus wat ruimtevaart betreft zijn we allemaal enigszins gehandicapt." Lees er hier meer over: