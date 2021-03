Verward peloton test zich suf: 'Het is nu 17.44 uur en iedereen mag starten'

Mads Pedersen voor de start van de Ronde van Vlaanderen 2020. - Getty Images

Een wirwar aan coronaberichten geselt deze dagen de wielerwereld. En dat ook nog in de voor België heilige wielerweek richting de Ronde van Vlaanderen. "We begrijpen er niets van. Kan iemand het ons uitleggen?" De hartekreet kwam afgelopen zondag van Bora-Hansgrohe, dat niet mocht starten in Gent-Wevelgem. Voor andere teams met positieve coronatesten golden echter andere regels, zo leek het. Het leidde tot verontwaardiging. Hoe zit het nou precies? "Als je het gaat uitzoeken wens ik je veel succes", klinkt het haast in koor vanuit België, waar woensdag het Vlaamse voorjaar verdergaat met Dwars door Vlaanderen.

Quote Als Mads Pedersen op -3 en -1 negatief test, mag hij inderdaad starten in de Ronde van Vlaanderen. Tomas van den Spiegel, directeur Flanders Classics

Dat er weer wordt gekoerst in maart en april, is eigenlijk het enige dat weer normaal is deze dagen. Het peloton gaat gebukt onder coronagerelateerde termen als quarantaine, Covid-dokters en codetaal '-6' en '-3'. Tomas van den Spiegel is het inmiddels allemaal gewend. "Het is nu dinsdagmiddag, 17.44 uur. En op dit moment zijn er geen nieuwe positieve gevallen." De organisator van grote Vlaamse voorjaarsklassiekers heeft geleerd voorzichtig te zijn. "Maar het is een enorm hectische week." Na weer een middag vergaderen, concludeert hij opgelucht dat zowel Trek-Segafredo, Bora-hansgrohe als Lotto-Soudal toch 'gewoon' van start kunnen gaan woensdag. En vooralsnog staan alle seinen voor De Ronde, aanstaande zondag, ook op groen.

Steven de Jongh - Pro Shots

Bij Trek-Segafredo sloeg afgelopen vrijdag de paniek toe. "Een staflid en een renner testten toen positief", zegt ploegleider Steven de Jongh. Vier dagen en veel kopzorgen verder moet de Nederlander even goed nadenken hoe vaak hij sindsdien getest is. "Drie keer. Maar je raakt bijna de tel kwijt." De ploeg trok zich in de tussentijd terug van deelname aan Gent-Wevelgem afgelopen zondag, hoewel een deel van het team wel had mogen starten. Maar het was uit voorzorg, want alles staat in het teken van De Ronde. Maandag ging er een zucht van opluchting door het hotel in Brugge; iedereen had negatief getest. Codetaal De grootste zorg nu is nog Mads Pedersen. De Deense oud-wereldkampioen en winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne verblijft momenteel in isolatie, net als zijn ploegmaat Alex Kirsch, omdat hij wel in direct contact is geweest met de renner die positief testte. Als Pedersen op -3 en -1 (codetaal voor respectievelijk 3 dagen voor de start en 1 dag voor de start) negatief test, mag ook hij zondag opstappen.

Mads Pedersen in Kuurne-Brussel-Kuurne - Pro Shots

Een ander team had de luxe niet dat ze zelf mochten bepalen of ze wilden starten of niet. Bij Bora-hansgrohe moesten verplicht 17 mensen zeven dagen in quarantaine, omdat één renner positief had getest voor de E3 Classic, vorige week donderdag. Deelname aan de volgende koers een paar dagen later - Gent-Wevelgem - werd Bora ontzegd. De ploeg was zich echter van geen kwaad bewust en dacht correct gehandeld te hebben. "Ik ben erg teleurgesteld en boos", verklaarde teammanager Ralph Denk. "Het is duidelijk dat Matthew Walls (de renner, red.), zijn kamergenoot en een fysiotherapeut in quarantaine moeten. Maar waarom de anderen ook? Ik begrijp niet dat andere teams wel gewoon mogen starten en wij niet." De verontwaardiging kreeg bijval in wielerland. Want waren er bij Lotto-Soudal niet ook twee positieve gevallen geweest? En zij koersten toch ook gewoon door?

Quote Onze zieken zitten in quarantaine en onze high risk-contacten zitten in isolatie. Steven de Jongh (Trek Segafredo)

"Als je er eenmaal in zit, in die regels, dan is het niet zo moeilijk", weet Van den Spiegel inmiddels. Dat beaamt ook De Jongh. "Ik snap dat het voor de buitenwereld héél moeilijk is om nog te volgen. Maar het heeft te maken met het aantal high risk-contacten. Daar letten ze heel erg op." Een 'high risk-contact' is iemand die zonder mondmasker op, langer dan vijftien minuten, in één ruimte heeft gezeten met iemand die positief heeft getest op corona. "Die situaties proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen", vervolgt De Jongh. "Als je dan een vragenlijst krijgt van een Covid-dokter voor een wedstrijd, dan kan hij dat allemaal afvinken." Hotelpersoneel test mee Trek verblijft al jaren in hetzelfde familiehotel in de Vlaamse wielerweek. Deze dagen slaapt iedereen er alleen op een kamer. "We hebben het hele hotel afgehuurd. En wat wel bijzonder is, is dat het personeel deze dagen uit steeds dezelfde mensen bestaat. Ze wisselen niet meer af. En zij testen zelfs met ons mee nu."

Anna van der Breggen voor de start van de Ronde van Vlaanderen 2020. - Getty Images

"Wat ze bij Bora anders hebben gedaan dan bij ons? Weet ik niet. Ik vermoed dat ze pech hadden met de dokter." De dokter beslist Bora kreeg na de uitsluiting van de E3 Classic geen tekst en uitleg van de wedstrijddokter en dreigde daarop even met rechtsmaatregelen richting de organisatie, maar die zat zelf ook met de handen in het haar. "Wij willen niets liever dan dat Bora aan de start staat. Maar wij gaan er niet over. De dokter beslist en hij is door de plaatselijke overheid aangesteld", legt koersdirecteur Jacques Coussens uit. "Hij voert de landelijke regels uit." "Wij denken dat ze bij Lotto-Soudal en Trek de positieve renner onmiddellijk hebben geïsoleerd en dat dit bij Bora niet is gebeurd. Maar wij weten het niet. Het is jammer dat de dokter geen verklaring aflegt, dan zou het duidelijk zijn."

Peter Sagan staat op de rol om zondag de Ronde van Vlaanderen te rijden - AFP

Bora vreesde in eerste instantie ook niet te kunnen deelnemen aan Dwars door Vlaanderen, want de quarantaine was opgelegd tot en met 1 april, maar daar is nu in allerijl een oplossing voor gevonden. Andere renners vullen woensdagmiddag de selectie aan. Lichte verhoging Bij Lotto-Soudal kampten twee renners de afgelopen week met klachten voorafgaand aan een wedstrijd en in beide gevallen testten ze later positief. Voor De Panne-Koksijde ging het om Harry Sweeny (maagklachten) en voor de laatste etappe in de Ronde van Catalonië om Steff Cras (lichte verhoging).

Lotto-renner John Degenkolb kon in Parijs-Nice gewoon uitkomen voor zijn ploeg na een negatieve test - Pro Shots

In beide gevallen werd de renner direct in quarantaine geplaatst. "Het is eigenlijk belachelijk wat je in deze tijd moet doen", uit woordvoerder Philippe Maertens zijn verbazing. "In Catalonië had Steff Cras 's ochtends slechts een lichte verhoging. Maar hij is niet meer van start gegaan en we hebben hem meteen geïsoleerd, samen met zijn kamergenoot en zijn verzorger. Dat hoefde niet, maar het was uit voorzorg. Later was het een goede beslissing, want hij testte positief." Apart eten De rest van de ploeg stapte echter wel op voor de slotrit, zij werden dan weer niet aangemerkt als high risk-contacten. "Ik was zelf niet in Spanje, maar ik weet dat ze bijvoorbeeld apart van elkaar hebben gegeten daar." Dat organisator Van den Spiegel tegenwoordig terecht voorzichtig is, bleek dinsdagavond om 23.26 uur. Uit een nieuwe ronde van testen was het resultaat van Trek-renner Edward Theuns niet positief, maar ook niet negatief. Laat op de avond meldde Trek met slechts 5 renners te starten in Dwars door Vlaanderen:

"Dat kan betekenen dat er sporen zijn van het coronavirus, maar het is niet genoeg om besmettelijk te zijn of om als positief bestempeld te worden", laat de ploeg weten. "We hebben toch besloten om Theuns buiten de selectie te laten voor woensdag."