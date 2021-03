NOS Voetbalpodcast #146: 'Het beste nieuws van de avond kwam uit Turkije'

"Het beste nieuws kwam uit Turkije", volgens voetbalcommentator Grueter. De Turken speelde in eigen huis namelijk met 3-3 gelijk en verspeelden daarmee voor het eerst punten in deze WK-kwalificatiecyclus. "Turkije had natuurlijk een vliegende start, met overwinningen op Nederland en Noorwegen, dus het is fijn dat ze even terug zijn in hun hok."

Over het resultaat van Oranje tegen Gibraltar (7-0) zijn de analisten te spreken. "Maar de uitslag had hoger kunnen uitvallen", denkt Grueter. Elshoff is een andere mening toegedaan. "Frank de Boer had best eens wat anders kunnen proberen, met drie verdedigers spelen bijvoorbeeld, maar ik geloof niet dat het in een andere opstelling 13-0 was geworden."

Verder worden onder meer nog de blessure van Daley Blind ("gooide een grauwsluier over de avond") en de prestatie van Jong Oranje ("de grote Cody Gakpo-show"), dat zich plaatste voor de kwartfinales van het EK onder 21, besproken.