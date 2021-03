De Boer werd 'beetje moe' van Gibraltar maar is uiteindelijk dik tevreden

Vooral in de eerste helft, toen Oranje ondanks een handvol kansen pas vlak voor rust scoorde, had de coach het zwaar. "Het begin was erg stroef, daarna regen we de kansen wel aan elkaar. Maar dan valt de goal maar niet, die keeper houdt hem er zelfs met zijn wang uit. Dan raak je gefrustreerder en gefrustreerder."

"Het is bijna anti-voetbal", beklaagde De Boer zich over de spelopvatting en het tijdrekken van de tegenstander. "Ik had het wel verwacht, maar je wordt er wel een beetje moe van. Ik ben blij dat deze wedstrijd achter de rug is."

Ook aanvoerder Georginio Wijnaldum sprak van een frustrerende eerste helft. "In de rust waren we een beetje boos dat we zoveel kansen hadden gemist. Het was een beetje hetzelfde verhaal als tegen Letland. Maar we hebben zelfvertrouwen gehouden en zijn doorgegaan."

"Als je van tevoren zegt dat we met 7-0 winnen, vindt iedereen dat goed", vervolgde Wijnaldum. "Nu zijn we toch een beetje teleurgesteld, omdat we een aantal grote kansen niet hebben benut en de uitslag nog hoger had kunnen zijn."

Dat erkende ook Memphis Depay: "We bleven erin geloven, maar de goals kwamen laat. We zijn positief gebleven en in de tweede helft deden we ons ding, waardoor we het goed hebben afgesloten."

Op de vraag wat hij het meeste zal onthouden van deze avond in Gibraltar, antwoordde Frenkie de Jong: "Het gelijkspel van Turkije tegen Letland. We deden het in het begin niet top, in de tweede helft maakten we betere keuzes. Dat is het grote verschil. We winnen met 7-0, Turkije speelt gelijk, het is een topavond."