Eerste puntenverlies Turkije in WK-kwalificatie na gelijkspel tegen Letten

Turkije heeft voor het eerst in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 puntenverlies geleden. De Turken gaven een 3-1 voorsprong uit handen tegen Letland en speelden thuis in Istanbul met 3-3 gelijk, maar staan nog wel eerste in de groep waarin ook Nederland zit.

De ploeg van bondscoach Senol Günes kende een vliegende start van de WK-kwalificatiereeks met ruime overwinningen op Nederland (4-2) en Noorwegen (3-0). Ook tegen Letland startten de Turken voortvarend. Al binnen twee minuten stond de 1-0 op het scorebord in Istanbul, dankzij een geplaatst schot van Kenan Karaman.

Turkije wilde meer en bleef de aanval zoeken. Veel kansen, van onder anderen aanvoerder Burak Yilmaz, Karaman en Caner Erkin, werden om zeep geholpen, maar dankzij Çalhanoglu werd de voorsprong na ruim een halfuur spelen toch verdubbeld. De 27-jarige aanvaller nam na een afgeslagen corner de bal in één keer op de schoen en liet daarmee de Letse doelman Pavels Steinbors kansloos.