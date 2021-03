Oranje maakt na rust het verschil en boekt 7-0 zege op Gibraltar

Luuk de Jong juicht na zijn goal tegen Gibraltar - ANP

Het Nederlands elftal heeft in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar zoals verwacht aan het doelsaldo kunnen werken. Na een magere 1-0 ruststand won Oranje met 7-0 van de nummer 195 van de wereld, mede dankzij drie goals binnen 200 seconden na rust. Doordat Turkije punten morste tegen Letland (3-3) staat Nederland nu nog maar één punt achter op de koploper de in groep G,

Bondscoach Frank de Boer hoopte voor aanvang van de wedstrijd op zoveel mogelijk doelpunten en vertrouwde op dezelfde spelers die tegen Letland in de basis stonden. Maar in de eerste helft kon het telraam ongebruikt in de tas blijven. Het eerste kwartier bleef de rotsvaste muur van Gibraltar eenvoudig overeind. Nederland kwam er niet doorheen en de eerste kans was er pas in de zeventiende minuut, toen Memphis Depay in de rebound op acrobatische wijze vol in het gezicht van keeper Dayle Coleing schoot.

oranje uitslagen en stand - NOS

Het aantal hele en halve kansen voor Oranje liep in het verloop van de eerste helft gestaag op. Davy Klaassen kreeg er drie, een schot van Wijnaldum werd knap gered door Coleing en Denzel Dumfries slaagde erin de bal vrij en onbedreigd voor het doel naast te koppen. In de 41ste minuut was het dan toch eindelijk raak. Steven Berghuis kreeg de bal zomaar via Georginio Wijnaldum voor zijn voeten en krulde de bal met links in de verre hoek. De Feyenoorder was zaterdag tegen Letland ook al goed voor de openingsgoal en staat nu op twee goals voor Oranje.

Gibraltar-Nederland 0-1: Berghuis zet Oranje opnieuw op juiste spoor - NOS

In de tweede helft liep het stukken beter bij Oranje, hoewel er na vijf minuten slecht nieuws was voor Daley Blind: bij een poging een spaarzame uitbraak van Gibraltar onschadelijk te maken, bleef de Ajacied met zijn linkerbeen in het kunstgras haken. Met een op het oog ernstige knieblessure verliet hij per brancard het veld. Even later kon Oranje toch weer lachen: Luuk de Jong, die voor rust nauwelijks bruikbare ballen kreeg, tikte een voorzet van Berghuis binnen voor de 2-0. En daarna ging het snel.