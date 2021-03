FC Twente wint van PSV en neemt koppositie Eredivisie Vrouwen over

De strijd om de koppositie van de Eredivisie Vrouwen ligt weer helemaal open. De topper tussen PSV en FC Twente eindigde in een 2-1 overwinning voor Twente, waardoor de ploeg van trainer Tommy Stroot de nieuwe koploper is. PSV en Ajax hebben beide een achterstand van twee punten op de nummer een.

Het duel zou eigenlijk afgelopen zondag gespeeld worden, maar moest uitgesteld worden vanwege coronagevallen bij de thuisploeg. De Eindhovense voetbalsters en hun begeleiders waren vorige week maandag al uit voorzorg in quarantaine gegaan, nadat drie speelsters positief hadden getest op het coronavirus.

Twee dagen later dan gepland kon er toch afgetrapt worden op De Herdgang in Eindhoven en beide ploegen zochten direct de aanval. De eerste kansen waren voor de thuisploeg, via onder meer Romée Leuchter, maar de aanvalster vond meerdere keren keepster Daphne van Domselaar op haar weg.

Aan de andere kant waren Suzanne Giesen (schot in het zijnet) en Fenna Kalma (redding Sari van Veenendaal) dicht bij een doelpunt, maar ondanks de vele kansen was de stand halverwege nog 0-0.

Doelpunt PSV

Ook na rust bleven PSV en Twente aanvallend spelen en na ruim een uur was het raak voor de thuisploeg. Esmee Brugts schoot de bal op prachtige wijze tegen de touwen, buiten bereik van Van Domselaar.

Lang kon PSV echter niet van de voorsprong genieten. Twente had voor de gelijkmaker wel de hulp van PSV-verdedigster Mandy van den Berg nodig, die in een poging de bal weg te werken Van Veenendaal verraste en een eigen doelpunt maakte. Even later voorkwam Van Veenendaal met een knappe redding dat Twente op voorsprong kwam, maar op de inzet van Kalma negen minuten voor tijd had de PSV-doelvrouw geen antwoord.