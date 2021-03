Wielrenner Stewart houdt gebroken hand over aan onbezonnen actie Bouhanni

Bouhanni rijdt in volle sprint Stewart de hekken in - NOS

"Ze handelen nog steeds hetzelfde: ze roepen Bouhanni op het matje, maar wat gebeurt er met de organisatie? We weten bijvoorbeeld nog steeds niet of de organisatie van de Ronde van Polen een reprimande heeft gehad", aldus Clement.

Nader onderzoek in het ziekenhuis toonde dinsdag aan dat Stewart een breuk heeft opgelopen in zijn linkerhand. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet in de komende klassiekers kan starten, vooral omdat ik heel goede benen heb", reageerde hij. "Het was niet mijn fout, maar dat is ook onderdeel van de sport. Ik kan blij zijn met mijn conditie, dus ik neem de tijd om te herstellen en hoop net zo sterk terug te komen."

Volgens Clement had het voor Stewart veel erger kunnen aflopen, zoals bij de zware val van Fabio Jakobsen in Polen. Hij werd toen in de sprint door Dylan Groenewegen in de hekken gereden en raakte zwaargewond.

"Als Bouhanni zijn actie twintig meter later had gedaan, was Jake Stewart à la Jakobsen het hekwerk in gegaan, met alle gevolgen van dien."