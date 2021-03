Goedlopende bedrijven kopen reclameruimte op horecaraam: 'Steentje bijdragen'

"Zij kwamen met het idee en ik wilde het natuurlijk graag", zegt eigenaar Remco Witberg. "Ik vraag er geen geld voor, want dan zou ik heel mijn raam moeten volhangen om het wat te laten opleveren. Wel krijgen wij in ruil wat gratis vlees."

Eén van de restaurants die een poster heeft hangen is het Rotterdamse restaurant Vicini. Zij worden gesponsord door een slager in de buurt, waar ze hun vlees afnemen.

In Rotterdam en Amsterdam verschijnen ze steeds vaker: reclameposters op horecaramen. Ze zijn van bedrijven die tijdens de coronacrisis wél goed lopen en dichte horecazaken willen helpen, door reclame in te kopen op hun ruit.

Het idee om ruimte op ramen te huren moet een win-winsituatie opleveren. "Wij willen een steentje bijdragen", zegt Van Linschoten. "Het levert sympathie op voor mijn bedrijf en ondernemers hebben er ook wat aan: zij krijgen in ruil een klein bedrag of gratis producten. We hopen dat uiteindelijk meer zaken zullen volgen, want één bedrijf dat een ruit huurt, is natuurlijk niet genoeg."

De slager heeft nu bij nog zo'n negen andere zaken posters hangen. Ze kwamen twee weken geleden zelf op het idee. "Wij leveren veel aan de horeca, dus we voelen hun pijn", zegt David van Linschoten. "Maar wij hebben uiteindelijk vorig jaar bijna dezelfde omzet gedraaid. Onze catering en verkoop aan kantoren stortte in, maar er kochten wel meer mensen vlees in de winkel."

De steun is toch een opsteker voor Stel. "We hadden het bier al besteld en het terras al klaargezet voor 31 maart. Toen bekend werd dat het toch weer langer ging duren, was dat voor ons echt weer een dip. Ik krijg dankzij de posters nu honderden euro's binnen, dat is uiteindelijk een druppel op een gloeiende plaat,. Met of zonder gaan we het uiteindelijk wel redden."

Hetzelfde posteridee ontstond bij een creatief bureau in Amsterdam. In die stad zie je op verschillende horecaruiten een poster van een supermarktketen hangen. Adverteerders betalen daar 470 euro per maand voor, waarvan 300 euro naar de horecazaak gaat. De rest wordt gebruikt voor de druk- en productiekosten.