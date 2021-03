Ongrijpbare Gakpo loodst Jong Oranje naar 6-1 zege én kwartfinales EK

Cody Gakpo juicht na de 3-0 - Pro Shots

Het is Jong Oranje gelukt om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van het EK. Het team van Erwin van de Looi won zelf met 6-1 van Jong Hongarije. Omdat het bij Jong Duitsland-Jong Roemenië 0-0 bleef, eindigt Nederland bovenaan de groep, voor de Duitsers. De grote uitblinker aan de kant van Jong Oranje was PSV-aanvaller Cody Gakpo. Hij was goed voor twee doelpunten, een assist en lokte een strafschop uit. De kwartfinales van het EK zijn op 31 mei. De finale is op 6 juni in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Voor die duels mogen de bondscoaches opnieuw hun selectie samenstellen.

De eindstand in groep A van het EK onder 21. - NOS

Het was vooraf duidelijk dat het alles of niets zou worden voor het bekritiseerde Jong Oranje, dat na twee gelijke spelen plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand had. De opdracht? Zelf winnen, het liefst met veel goals verschil, en hopen dat het bij Duitsland-Roemenië geen gelijkspel van 2-2 of meer zou worden. Jong Oranje moest het in de laatste groepswedstrijd doen zonder de geschorste aanvoerder Teun Koopmeiners en de geblesseerde Noa Lang. Daarom speelden Ferdi Kadioglu en Myron Boadu, de AZ-spits die zijn basisplaats was verloren na de matige eerste wedstrijd dit EK.

Cody Gakpo aan de bal tegen Jong Hongarije. - Pro Shots

In de kwalificatiereeks regende het doelpunten, maar dit EK heeft Jong Oranje moeite met het creëren van kansen. Tegen het al uitgeschakelde Jong Hongarije ging dat in de eerste helft beter. Na goede ingrepen van doelman Kjell Scherpen en Perr Schuurs op Hongaarse uitbraken, kwam Nederland op stoom. De Wit breekt ban Jong Oranje zette de Hongaren op eigen helft vast. Via voorzetten vanaf de vleugels kregen Boadu, Kadioglu en Dani de Wit de kans om hun ploeg via het hoofd op voorsprong te zetten, maar het ontbrak aan effectiviteit. Hongarije zakte vervolgens in en loerde op een counter. Aan de hand van Gakpo was het wachten op een Nederlandse treffer. Drie minuten voor rust was het raak. Gakpo stuurde De Wit weg, die de bal laag langs de doelman schoot. Omdat het bij rust bij Duitsland-Roemenië nog 0-0 was, stond Nederland halverwege virtueel in de kwartfinales.

Jong Oranje-Jong Hongarije: De Wit opent de score op aangeven van Gakpo - NOS

Bondscoach Van de Looi werd in de voorgaande duels nog weleens verweten dat hij te lang wachtte met zijn wissels. Tegen Hongarije bracht hij er na rust direct drie. Brian Brobbey, Tyrell Malacia en Deyovaisio Zeefuik kwamen het veld in voor Justin Kluivert, Mitchel Bakker en Jordan Teze. Ongrijpbare Gakpo Het had geen invloed op de toch al ongrijpbare Gakpo. De PSV'er werd in de eerste minuut na rust neergelegd in het Hongaarse zestienmetergebied en verdiende een strafschop. Boadu ging achter de bal staan en schoot door het midden hard raak. Na de goal pakte hij meteen de bal om de jacht op doelpunten snel te hervatten. Het duurde niet lang voordat Gakpo zijn sterke optreden mocht bekronen met een doelpunt. Hij had een slim overstapje in huis, draaide om zijn tegenstander heen, kreeg de bal van Boadu en maakte met een laag, diagonaal afstandsschot de 3-0. Bekijk hieronder de goals.