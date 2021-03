'Ingrijpen Londense politie bij Everard-wake was gepast'

Scotland Yard heeft bij de wake in Londen voor de vermoorde Sarah Everard juist gehandeld en terecht ingegrepen, omdat het risico op verspreiding van het coronavirus te groot was. Dat is de conclusie van de Britse inspectie na onderzoek naar het optreden van de politie op 13 maart.

Daar werd wel bij gezegd dat de communicatie tussen de agenten onvoldoende was en dat een "meer verzoenende reactie" wellicht beter was geweest.

Onacceptabel

De inspecteur noemde het optreden van de politie desondanks "gepast en evenredig onder uitdagende omstandigheden". De agenten zouden hun best hebben gedaan om het publiek vreedzaam uiteen te drijven. Burgemeester Kahn had het politieoptreden dezelfde avond "onacceptabel" genoemd en minister van Binnenlandse Zaken Patel noemde het zorgwekkend.

De inspecteur zei nu: "Veroordeling van de politieactie binnen enkele uren na de wake was niet gerechtvaardigd." Hij vond dat die een "gebrek aan respect voor ambtenaren" toonde, en het vertrouwen van het publiek in de politie ondermijnde.

Hardhandig

Ondanks het verbod waren op de avond van 13 maart honderden mensen samengekomen bij een geïmproviseerd monument voor de vrouw van 33 die op weg naar huis was ontvoerd en vermoord. De politie maakte een einde aan de bijeenkomst.

Video's die op sociale netwerken circuleerden, lieten zien hoe politieagenten vrouwen met geweld wegleidden. Een foto van een vrouw die door agenten met haar gezicht op de grond wordt gedrukt, ging de wereld over.

De verontwaardiging over het politieoptreden leidde tot nieuwe demonstraties tegen geweld tegen vrouwen en tegen het hardhandige optreden van de politie bij de wake.