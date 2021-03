Drukte in parken vanwege mooie weer, politie grijpt op aantal plekken in

Hoe groot is de kans om buiten besmet te raken? We leggen het uit:

Het is vandaag de eerste officiële warme dag van het jaar. De temperatuur tikte rond 14.30 uur de 20 graden aan in De Bilt. Iets eerder dan vorig jaar, toen viel de eerste officiële warme dag op 6 april.

Het stadspark in Maastricht is zelfs ontruimd vanwege de vele zonaanbidders, meldt 1Limburg . Bezoekers zouden daar geen afstand van elkaar houden.

Parken in het hele land stromen vol met mensen die willen genieten van het mooie weer. In een aantal parken in onder meer Tilburg en Maastricht is het te druk geworden. De politie sluit daarom ingangen af.

Ook in het Spoorpark in Tilburg is het erg druk, schrijft Omroep Brabant . Een deel van de parkbezoekers danst op zelf meegebrachte muziek en houdt onderling geen afstand.

Hoewel het druk is, is de algehele sfeer in het Spoorpark gemoedelijk. "Het is toch lekker om een biertje te drinken in het Spoorpark. Het liefst had ik op het terras gezeten, maar dit is ook prima. Lekker de hele dag in de zon. Met zijn tweeën zitten is ook goed te doen, je kunt makkelijk afstand houden", zegt een vrouw die samen met een vriendin op het gras zit.

Ook een ijscoman bij een van de ingangen van het park is blij met de drukte. "Dit zijn de beste dagen voor mij."

Drukte in Bloesempark

De ingangen van het Vondelpark in Amsterdam zijn vanmiddag ook afgesloten. Bezoekers kunnen het park alleen nog maar verlaten, schrijft NH Nieuws. Amsterdammers is gevraagd uit te wijken naar rustigere parken en plekken in de stad. Gisteren sloot de gemeente al de zijingangen van het park.

Ook in het Amsterdamse Bos zijn veel mensen op de been. De Japanse sierkersen in het Bloesempark staan in bloei en dat trekt veel publiek.

Om de drukte te reguleren, mogen 150 mensen per keer het park in. Dat zorgt voor lange rijen, maar volgens bezoekers is het de wachttijd waard. "We zijn het zat met corona, maar dit vrolijkt op. Het geeft ons een heerlijk gevoel", zegt een van hen tegen de regionale omroep.