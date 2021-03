Krakers kunnen sneller worden uitgezet, Eerste Kamer stemt voor strengere wet

Krakers kunnen sneller worden uitgezet. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van VVD en CDA om te zorgen dat krakers binnen een paar dagen het gekraakte pand moeten verlaten en niet binnen een paar weken, zoals nu vaak het geval is.

De burgemeester van Amsterdam, de lokale politie en het Openbaar Ministerie deden vandaag nog een laatste oproep aan de Eerste Kamer om tegen de wet te stemmen. Maar het slotoffensief mislukte: VVD, Fractie-Nanninga, CDA, PVV, FvD, Fractie-Otten en 50PLUS steunden het wetsvoorstel. Tegen stemden GroenLinks, SP, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, PvdD en OSF.

Blijven

Kraken, het bewonen van een leegstaand huis of kantoor, is in Nederland sinds 2010 verboden. Op dit moment kunnen krakers een kort geding aanspannen tegen een aangekondigde ontruiming. In afwachting van dat kort geding kunnen de krakers blijven en dat kan soms wel zo'n acht weken duren.

De nieuwe wet Handhaving Kraakverbod regelt een snellere strafrechtelijke procedure tussen de aankondiging en de daadwerkelijke ontruiming van een kraakpand. Een rechter-commissaris kan binnen drie dagen toestemming geven voor een onmiddellijke ontruiming.

Volgens Amsterdam werkt de nieuwe kraakwet contraproductief. In de praktijk vertrekken de krakers al binnen enkele dagen. Ook zorgt het volgens de gemeente voor meer werkdruk bij de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken.