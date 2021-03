Vos kijkt vol vertrouwen naar Ronde van Vlaanderen: 'De vorm is goed'

Met de overwinning in Gent-Wevelgem van afgelopen zondag liet Marianne Vos weten dat er nog steeds rekening met haar gehouden moet worden. Ze had vooraf al haar zinnen gezet op de Vlaamse voorjaarswedstrijd, een van de weinige koersen immers die nog op haar palmares ontbrak. Het tekent de ambitie van de vedette van het dit seizoen in het vrouwenpeloton debuterende Jumbo-Visma.

Vos na zege in Gent-Wevelgem: 'Altijd mooi om jezelf te overtreffen' - NOS

"Er zat op het eind gelukkig nog wat kruit in de benen", kijkt Vos twee dagen later tevreden terug op de pittige editie van Gent-Wevelgem. "Ik ging de sprint wel een beetje vroeg aan. Ik voelde de concurrentie in mijn rug komen, maar ik kon de snelheid gelukkig behouden. Het was genoeg in ieder geval." Een blik na afloop op de cijfers, op het geleverde vermogen, onderstreepte het goede gevoel bij de Brabantse die met zo'n 65 km/uur op de meet afstormde. "Vanuit zo'n topsnelheid die je met zo'n grote groep al hebt als je op de finish af gaat, is het moeilijk om een hoge piekwaarde te halen. Die was ook niet spectaculair. Maar vervolgens gaat het erom hoe lang je dat dan vol kunt houden en dat waren een goede twintig seconden." Extra gretig De conclusie was snel getrokken. "Ik denk dat zo'n sprint na een wedstrijd van 140 kilometer wel zegt dat de frisheid er in ieder geval nog wel zat en dat de vorm dus wel goed is. Voor een sprint waren dit wel heel goede waardes. Dat heb ik nog niet veel beter gedaan. En het is natuurlijk altijd mooi om jezelf te overtreffen of in ieder geval het maximale uit jezelf te halen." Het doet de 33-jarige Vos, die het midweekse Dwars door Vlaanderen woensdag even aan zich voorbij laat gaan, met extra gretigheid uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen van komende zondag.

Chantal Blaak valt aan op de Patersberg tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2020 - Pro Shots

De concurrentie zal met onder anderen landgenoten en oud-winnaressen Annemiek van Vleuten (2011), Anna van der Breggen (2018) en Chantal Blaak (2020) in het peloton wel heviger zijn dan afgelopen zondag. "Ja, ik denk dat het zeker een ontzettend zware koers wordt. In het klassieke voorjaar kijkt iedereen toch wel vooral uit naar de Ronde." "Het is een wedstrijd waar heel veel verschillende types zich op richten. Zowel de klassiekerrenners als de klimsters, die van de hellingen gebruik willen maken, als de sprintsters die het willen overleven om hun wapen te gebruiken in de laatste kilometers. Het zal van een ontzettend hoog niveau zijn. Maar ik voel mij goed en we zijn er met de ploeg ook wel klaar voor om die strijd aan te gaan. Het gaat wel een mooi spel geven, denk ik." Iets moois voorschotelen Waar de televisiekijker, die onmiddellijk na de strijd bij de mannen wordt doorgeschakeld naar de vrouwen, live getuige van kan zijn. "Dat zijn goede ontwikkelingen, ja. We hopen de fans te kunnen vermaken, dat we echt iets moois kunnen voorschotelen. Als ik de afgelopen wedstrijden bekijk, is het van start tot finish actie. Ik verwacht in de Ronde van Vlaanderen niet veel anders."

Marianne Vos in Gent-Wevelgem - Orange Pictures

En dat heeft veel, zo niet alles, te maken met de steeds professionelere aanpak bij de vrouwenploegen. "Ja, gelukkig. Heel veel rensters kunnen fulltime met hun sport bezig zijn en dat heeft het niveau in de breedte ontzettend omhoog gestuwd. En dat zie je terug in de wedstrijden. Het wordt daardoor lastiger om te winnen, maar ook veel mooier." De Ronde van Vlaanderen bracht Vos in 2013 al eens op haar naam. Alweer even geleden dus. "Het is zeker een wedstrijd die op het verlanglijstje staat om nog eens te winnen. Ik weet dus ook hoe moeilijk dat is en ben blij dat het een keer gelukt is. Maar zondag ga ik er zeker weer voor."

De Ronde van Vlaanderen voor mannen is zondag vanaf 13.10 uur rechtstreeks te zien op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1. De vrouwenkoers is vanaf 16.10 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app en na de finish van de mannen ook op NPO 1.