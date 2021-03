GGD gaat callcenter voor prikafspraken misschien wat uitbreiden

De GGD gaat mogelijk meer telefonisten inzetten bij het callcenter voor prikafspraken. Het is de afgelopen tijd erg druk op de telefoonlijn, waardoor het soms uren duurt voordat mensen een afspraak kunnen maken voor een coronavaccinatie.

Gisteren wezen minister De Jonge van Volksgezondheid en het RIVM naar het callcenter als een van de oorzaken dat het weekdoel van 416.000 prikken niet is gehaald. Door de lange wachttijd zijn mensen mogelijk afgehaakt, zei vaccinatie-coördinator Jaap van Delden.

"De bereidheid voor de prik blijkt bij de doelgroep die nu een uitnodiging op de mat krijgt, veel hoger te liggen dan verwacht. Misschien moeten we de capaciteit daarom gaan opschalen", zegt woordvoerder Suzan Demirhan van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

De GGD heeft nu 7500 telefonisten om de vaccinatie-afspraken in te plannen. Dat zijn er niet genoeg om de toestroom van soms wel 100.000 bellers tegelijk aan te kunnen. Of en wanneer de extra capaciteit er komt, is nog niet bekend.

Ook online

De GGD wijst erop dat mensen ook online een afspraak kunnen maken voor de coronavaccinatie. Het adres van de website staat in de uitnodigingsbrief die ze ontvangen. Zorgpersoneel kan alleen telefonisch een afspraak maken.

Online een afspraak maken is al weken mogelijk, maar staat niet aangegeven op de informatiepagina van de Rijksoverheid. Daar staat alleen: "U maakt een afspraak voor de inenting tegen corona door te bellen met het landelijk belcentrum van de GGD."

De NOS sprak vandaag met verschillende mensen van 75 jaar en ouder en zorgmedewerkers die de afgelopen week uren in de wacht stonden bij het callcenter. Een vrouw had op enig moment 59 wachtenden voor zich. Een andere oudere mevrouw heeft vijf dagen op rij gebeld en kwam er pas op de laatste dag doorheen.