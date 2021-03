De Wit maakt bevrijdende 1-0 tegen Hongaren • Om 20.45 uur Oranje tegen Gibraltar

Een belangrijke avond voor het Nederlands voetbal. Om 20.45 uur neemt het Nederlands elftal het in Gibraltar op tegen de dwergstaat. Gezien de eerdere nederlaag tegen Turkije en de bescheiden 2-0 zege op Letland, doet de ploeg van bondscoach Frank de Boer er goed aan om tegen Gibraltar flink te werken aan het doelsaldo. Dat kan namelijk nog weleens beslissend worden in de strijd om een plek op het WK in Qatar.

Maar eerst gaan we kijken naar Jong Oranje, dat de cruciale derde groepswedstrijd op het EK onder 21 speelt tegen Jong Hongarije. Voor een plek in de kwartfinales moet Jong Oranje winnen en hopen dat het duel tussen Jong Duitsland en Jong Roemenië niet in een gelijkspel van 2-2 (of hoger) eindigt.

Welkom bij het liveblog!