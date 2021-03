Kerkenraad Sionkerk Urk maakt excuses voor vergelijking journalisten met SS'ers

De kerkenraad van de Sionkerk in Urk heeft zijn excuses aangeboden voor uitlatingen die een ouderling deed over de journalisten die zondag bij de kerk stonden om verslag te doen. In een bericht op de website neemt de kerk zijn woorden terug.

Ouderling en woordvoerder van de kerk Wessel Snoek noemde in een interview met dagblad De Stentor journalisten terroristen. Ook vergeleek hij ze met SS'ers.

Veel verslaggevers en cameraploegen waren zondag in Urk omdat de kerk de deuren opende voor honderden gelovigen, ondanks de geldende coronamaatregelen. Daarbij liepen de spanningen hoog op. Een verslaggever van Omroep PowNed werd geschopt, geslagen en aangereden.

'Wijzen geweld af'

In een rectificatie op de site van de Gereformeerde Gemeente Sionkerk biedt de kerkenraad excuses aan voor het interview. De uitlatingen van Snoek zouden zijn gedaan onder "aanhoudende zware mediadruk en uitputting". De raad verontschuldigt zich "in het bijzonder aan ieder die zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen".

In een uitgebreidere persverklaring zegt de raad alle uitingen van geweld af te wijzen. Wel blijft het bestuur vraagtekens zetten bij de schuldvraag over het aanrijden van de journalist. "Onder vele getuigen is duidelijk dat de verslaggever van PowNed, welbewust, provocerend, voor de inparkerende auto sprong en op overdreven wijze deed voorkomen dat hij ernstig aangereden werd."

Ook stelt de kerkenraad dat de mannen die de verslaggever sloegen en schopten, geen onderdeel zijn van de geloofsgemeenschap.

Intimiderend gedrag

In de verklaring schrijft de kerkenraad verder dat een deel van de aanwezige pers "intimiderend, agressief, grensoverschrijdend en tergend" gedrag vertoonde. Dat is volgens hen onacceptabel.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk zegt in een gesprek met Omroep Flevoland dat hij het geweld tegen de journalisten onaanvaardbaar vindt. Wel roept hij de pers op rekening te houden met de kerkgangers.

"Urkers kwamen naar me toe en vertelden dat ze zich soms onheus bejegend voelden door de pers. Dat kan zo zijn en ik snap dat dat vervelend is. Ik roep de pers op om daar rekening mee te houden, maar dat legitimeert geen geweld."

De burgemeester zei verder in gesprek te zijn met de Sionkerk en andere kerken in Urk over het handhaven van de coronaregels.