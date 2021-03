Negen maanden cel geëist tegen oud-politiechef die Ajaxkaarten en etentjes weggaf

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden celstraf geëist tegen de voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit. Hij wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte tussen 2009 en 2014.

Het OM verdenkt hem ervan dat hij jarenlang op kosten van de politie onder meer seizoenkaarten voor Ajax, etentjes en concertkaarten aan vrienden en familie gaf. Daarmee was volgens het OM een bedrag van 50.000 euro gemoeid. De politie eist dat geld terug.

'Ticketmachine'

"Uit het onderzoek is gebleken dat de voormalig politiecommissaris jarenlang als een ticketmachine kaartjes voor van alles en nog wat regelde voor vele collega's, familie en vrienden", zeiden de officieren in het requisitoir. "Iedereen leek het te weten, als je naar een concert wilde gaan, dan mailde je verdachte."

Hij had vaak ook toegangskaarten voor de Ziggo Dome en de Amsterdam Arena. Dat ging dan vaak om vip-tickets die alleen via Ziggo Dome gekocht konden worden. Volgens Smit gaf hij privécontacten alleen kaarten die hij niet kwijt kon aan collega's of andere zakelijke relaties. De diners vonden plaats in een restaurant in de Arena en in het Okurahotel in Amsterdam.

Oneervol ontslag

Smit zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat alles paste binnen de cultuur van de Amsterdamse politie op dat moment. Eerder zei hij al dat hij het slachtoffer is van jaloezie. "Ze proberen me kapot te maken omdat ik al die jaren uitstekende resultaten behaalde in mijn district." In 2018 werd hij drie maanden voor zijn pensioen oneervol ontslagen.

Het OM verwijt hem dat hij zich niet integer heeft opgesteld. "Zijn positie als districtschef en daarmee het zijn van een boegbeeld voor de collega's en de stad Amsterdam, brengt met zich mee dat hij zich integer dient te gedragen, extra zorgvuldig moet zijn en zich verre moet houden van gedragingen die een smet op de politie kunnen werpen."