Van Zundert zorgt voor eerste Nederlandse kunstrijdster op Spelen sinds 1976

Van Zundert is voor die plek formeel genomineerd, maar heeft nog geen olympisch startbewijs. Ze zou nog gepasseerd kunnen worden als een andere Nederlandse kunstrijdster, Niki Wories, dit jaar twee keer een score van minstens 186 punten weet te noteren. In dat geval zou er een interne selectieprocedure volgen, maar de kans daarop lijkt klein.

De 16-jarige Van Zundert verraste door bij haar WK-debuut op de zestiende plaats te eindigen met een score van 174,50. Sportkoepel NOC*NSF heeft nu besloten om de olympische norm van de internationale schaatsunie (ISU) aan te houden. Dat betekent dat haar zestiende plaats goed is voor een Nederlands ticket voor de Spelen van Peking in 2022.

De laatste keer dat een Nederlandse kunstrijdster op de Olympische Spelen uitkwam, was in 1976 in Innsbruck. Dianne de Leeuw veroverde toen de zilveren medaille.

"Het is moeilijk te omschrijven hoe blij ik ben", was de eerste reactie van Van Zundert. "Het is iets waar je altijd voor werkt. Ik was niet naar het WK gegaan met het doel om een olympisch ticket te halen, ik wilde me plaatsen voor de vrije kür. Maar ik had niet verwacht dat ik zo'n goede vrije kür zou rijden."

"Lindsay is zonder twijfel de revelatie van het jaar in het kunstrijden", aldus Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Ze is een groot talent dat zich met name in de afgelopen periode stormachtig heeft ontwikkeld. Nederland mag supertrots zijn dat we na 45 jaar weer op olympisch niveau kunnen kunstrijden."