Tantramasseur ook in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor ontucht

Ook mag hij geen contact opnemen met de zes ex-cliënten die aangifte tegen hem hadden gedaan en moet hij ze in totaal 30.600 euro aan schadevergoeding betalen. D. gaat in cassatie. Verder wil hij niet reageren op de uitspraak. "Ik moet mijn advocaat nog uitgebreid spreken."

Een tantramasseur uit Rhenen is in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Nico D. heeft ontucht gepleegd met cliënten die juist bij hem kwamen voor hulp, oordeelde het gerechtshof in Arnhem.

"Ik sluit me meer af voor mijn gevoel, sta negatiever tegenover mannen en intimiteit", zei slachtoffer Petra Koning bij de zitting begin deze maand. "Hoe kan ik nu nog iemand vertrouwen?", richtte ze zich tot haar voormalig behandelaar. Twee traumatherapieën had ze nodig "puur om jouw zogenaamde therapie te verwerken".

Koning is blij dat het hof heeft geoordeeld dat dit ontucht was en dat D. daarvoor de gevangenis in moet. "Geen enkele straf zal echt recht doen aan wat hij de slachtoffers heeft aangedaan. Maar binnen de context van wat wettelijk gezien mogelijk is, denk ik dat dit op zich een redelijke uitspraak is. Het is een goed signaal voor andere tantramasseurs die soortgelijke praktijken uitvoeren, dat het ook in hoger beroep blijft staan."

Wel vindt ze het jammer dat het beroepsverbod niet vier jaar is, zoals de rechtbank had opgelegd, maar twee jaar. "Maar de schadevergoeding is voor mij verhoogd, dat is gunstig."

'Onconventionele stroming'

Het gerechtshof baseert zich op artikel 249 uit het Wetboek van Strafrecht. Dat gaat over mensen die in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg werken en die ontucht plegen met iemand "die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd".

D. zelf zei dat hij niet in de maatschappelijke zorg werkte en dat tantra binnen de westerse cultuur een onconventionele stroming is die geen link heeft met gezondheidszorg of maatschappelijke zorg. Wel liet hij zijn cliënten een intakeformulier invullen met onder meer de vragen: "Waarom zoek je juist nu hulp?" en "Wat wil je met de behandeling bereiken?"

Niet ingestemd

Voor de rechter is het al voldoende dat de slachtoffers een afhankelijke positie hadden ten opzichte van D., omdat ze bij hem kwamen voor zorg. Voorafgaand aan de behandeling hebben zij niet "aantoonbaar en verifieerbaar ingestemd met de seksuele handelingen".

Twee jaar geleden veroordeelde ook de rechtbank D. tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Een tantramasseur uit Rotterdam werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dezelfde celstraf.