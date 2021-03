Tantramasseur ook in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel

Een tantramasseur uit Rhenen is in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Nico D. heeft ontucht gepleegd met cliënten die juist bij hem kwamen voor hulp, oordeelde het gerechtshof in Arnhem.

Zo tongzoende en penetreerde hij zijn cliënten. Voorafgaand aan de behandelingen had hij ze vaak juist gezegd dat dit niet zou gaan gebeuren.

Het gerechtshof legt D. ook een beroepsverbod op. Twee jaar lang mag hij niet werken als 'tantrika', tantramasseur, -coach, -therapeut, drukpuntmasseur of intimiteitscoach.

Ook mag hij geen contact opnemen met de zes ex-cliënten die aangifte tegen hem hadden gedaan en moet hij ze in totaal 30.600 euro aan schadevergoeding betalen. D. gaat in cassatie.

D.'s slachtoffers kwamen bij de masseur omdat ze worstelden met intimiteit en daar hulp bij zochten. Sommigen van hen hadden een trauma, bleek eerder uit het vonnis van de rechtbank. De behandelingen, waarvoor ze moesten betalen, bleken averechts te werken.

Zogenaamde therapie

"Ik sluit me meer af voor mijn gevoel, sta negatiever tegenover mannen en intimiteit", zei een van de slachtoffers bij de zitting begin deze maand. "Hoe kan ik nu nog iemand vertrouwen?", richtte ze zich tot haar voormalig behandelaar. Twee therapieën had ze nodig "puur om jouw zogenaamde therapie te verwerken".

Twee jaar geleden veroordeelde ook de rechtbank hem tot 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De officier van justitie had drie jaar geëist. Een tantramasseur uit Rotterdam werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dezelfde celstraf.