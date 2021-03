Nederland liep kans op miljoenen Oxford-vaccins mis

De Universiteit van Oxford heeft Nederland al in een vroeg stadium van de pandemie gevraagd om te investeren in zijn coronavaccin. Premier Rutte en het ministerie van VWS kregen dit verzoek in april 2020 van Oxford onder ogen en er zijn daarna gesprekken geweest, maar een deal kwam er uiteindelijk nooit. Als dat wel zo was geweest, dan had Nederland nu waarschijnlijk veel meer AstraZeneca-vaccins gehad.

Dat blijkt uit achtergrondgesprekken die de NOS voerde met directbetrokkenen op voorwaarde van anonimiteit, en uit een brief aan premier Rutte die door de NOS is ingezien.

Daags na het verzoek aan Rutte kondigden AstraZeneca en Oxford University een samenwerking aan, in de weken daarna stopten de gesprekken over een Nederlandse investering. Onterecht, zeggen bronnen in het Verenigd Koninkrijk; Nederland had toen nog wel degelijk de kans om mee te doen, als het zelf veel actiever had gehandeld.

Concreet verzoek

Het concrete verzoek van Oxford aan de Nederlandse regering was om 10 miljoen euro te investeren in apparatuur in de Leidse vaccinfabriek Halix. Uit de gesprekken die de NOS had, wordt duidelijk dat de Britse regering al in april vorig jaar zo'n 25 miljoen euro in deze fabriek investeerden.

Daarmee kon worden opgeschaald naar vaccinproductie in een 200-litervat. Maar Oxford University wilde meer: het wilde vaccins produceren in een vat van 1000 liter. De Britse regering zag investeringen in zulke grootschalige productie buiten het eigen eiland niet zitten. Daarom richtten de wetenschappers in Oxford hun ogen op Nederland.

Een van hen kwam via via uit bij CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hem is in april vorig jaar gevraagd om Halix en de vaccins die daar samen met Oxford kunnen worden gemaakt bij de Nederlandse regering onder de aandacht te brengen.