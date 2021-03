Groen licht uit Brussel: Nederland mag reisorganisaties steunen met voucherfonds

De Europese Commissie heeft Nederland toestemming gegeven om reisorganisaties te steunen met geld uit een voucherfonds. Het gaat om een bedrag van in totaal 400 miljoen euro. Organisaties die pakketreizen aanbieden kunnen leningen krijgen waarmee ze klanten die hun voucher willen inwisselen voor geld kunnen terugbetalen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager wijst erop dat veel vouchers ook een jaar na de uitbraak van corona nog niet ingewisseld kunnen worden voor een reis. De overheidssteun is in dit geval in lijn met Europese regelgeving.

Sommige reisorganisaties hebben afgelopen tijd gewaarschuwd dat ze in grote problemen komen als mensen massaal hun geld terugvragen. Omdat er nog altijd niet of nauwelijks gereisd kan worden, zijn de inkomsten beperkt geweest.

ANVR opgelucht

Vorige week oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam nog in een zaak die D-Reizen had aangespannen tegen het garantiefonds SGR en de Nederlandse staat. D-Reizen wilde dat de overheid met geld over de brug zou komen, maar de rechter bepaalde dat de Europese Commissie nog toestemming moet geven. Bovendien zou de staat nog werken aan de precieze uitvoering van het voucherfonds.

Brancheorganisatie ANVR is opgelucht nu de Europese Commissie akkoord is. Een woordvoerder benadrukt dat het voucherfonds "heel erg noodzakelijk" is. Ze wijst erop dat geen sector vijftien maanden lang zonder noemenswaardige inkomsten kan, verwijzend naar het negatieve reisadvies dat in elk geval tot half mei nog geldt.

De ANVR verwacht dat het voucherfonds nu snel rondkomt. "We hebben afspraken met EZK (ministerie van Economische Zaken, red) en we verwachten dat snel de eerste leningen verstrekt kunnen worden."