Geluidsbox stadion Willem II bezorgt Tilburgers slapeloze nacht

Willem II biedt zijn excuses aan voor de herrie die afgelopen nacht uit een geluidsbox van het Koning Willem II Stadion in Tilburg kwam.

Door nog onbekende oorzaak kwam er tegen 01.00 uur plotseling een hard en ritmisch gebonk uit de apparatuur. De geluidsoverlast duurde anderhalf uur.

Op sociale media klaagden tientallen mensen over de herrie, waardoor ze midden in de nacht wakker werden of de slaap niet konden vatten.

Heel vervelend

"Ik vind het heel vervelend voor al die mensen in Tilburg en Goirle, die wakker zijn geworden en die mogelijk de slaap niet meer hebben gevat", zegt een woordvoerder van Willem II tegen Omroep Brabant.

De Tilburgse club laat weten dat vandaag nog naar de geluidsbox zal worden gekeken met het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst.