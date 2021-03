Dit jaar grotendeels digitale Koningsdag, koning en gezin in studio Eindhoven

Net als vorig jaar zal Koningsdag dit jaar vanwege de coronamaatregelen minder uitbundig worden gevierd. Grote bijeenkomsten in de buitenlucht zijn niet mogelijk en het koningspaar gaat niet op de gebruikelijke stadstour.

In plaats daarvan brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek aan de High Tech Campus in Eindhoven, waar ze in een studio een programma voorgeschoteld krijgen.

De Eindhovense burgemeester Jorritsma benadrukte dat de dag "zo digitaal mogelijk" zal plaatsvinden omdat we moeten "meebuigen met de corona-omstandigheden". Vorige week nog is de programmering aangepast vanwege het oplopende aantal besmettingen.

Jorritsma zei bij de presentatie van de activiteiten dat iedereen "nooddruftig op zoek is naar ontspanning en naar opening van de samenleving", maar volgens hem legt de coronacrisis de organisatie beperkingen op.

Publiek is niet welkom, iedereen getest

Op de campus zullen de koning en de koningin met de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane te gast zijn. Verder zullen er alleen mensen kunnen komen die er "functioneel moeten zijn". Publiek is dus niet welkom. Iedereen zal vooraf een coronatest ondergaan, dus ook Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsessen.

In de studio zullen er gesprekken zijn met onder meer designers, wordt er gekookt en wordt teruggekeken hoe Eindhoven zich de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld. Ook zitten er in het programma sterrenkoks, muziek, freerunners, een karavaan met DAF-voertuigen en worden met drones versierde tuinen en daken in de stad in beeld gebracht. Ook krijgt het koninklijke gezin TikTok-filmpjes van Nederlanders te zien. Digitaal zal er contact zijn met inwoners van Eindhoven.

Verder zijn er ook foto-exposities in vijf stadsdelen, en krijgen kinderen en jongeren de kans om via het project EindjeMinecraft een stukje digitaal mee te bouwen aan Eindhoven. Burgemeester Jorritsma benadrukte bij alles dat het programma nog altijd onder voorbehoud is.

Ook vorig jaar al moest Koningsdag drastisch worden aangepast. De koninklijke familie bleef toen thuis maar sprak videobellend met Nederlanders. Ook vorig jaar waren in de buitenlucht geen grote bijeenkomsten mogelijk.

Het programma is op Koningsdag live bij de NOS te volgen.