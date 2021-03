Benzema in oktober voor de rechter in afpersingszaak

De Franse spits Karim Benzema moet zich van 20 tot 22 oktober voor de rechter in Versailles verantwoorden voor zijn aandeel in de afpersingszaak rond de seksvideo van Mathieu Valbuena, zijn voormalige teamgenoot bij de nationale ploeg.

Een vriend van Benzema zou Valbuena in 2015 hebben gechanteerd met een seksvideo. In ruil voor 150.000 euro zou de sekstape worden vernietigd. Benzema zou zijn toenmalige collega-international onder druk hebben gezet om het bedrag te betalen. De Real-spits ontkent zijn betrokkenheid.

Geen uitnodiging meer voor Frankrijk

Zelfs Franse politici bemoeiden zich met de affaire. "Een bekende sporter moet een voorbeeld zijn voor de jeugd. Anders is er geen plaats voor hem in de nationale selectie", zei premier Manuel Valls. "Als een minister aangeklaagd zou zijn, zou hij ook niet in de regering zitten."