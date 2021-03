CDA-Kamerlid Omtzigt komt morgen naar Tweede Kamer voor beëdiging

Hij maakt ook een grapje over het inmiddels bekende zinnetje 'positie Omtzigt, functie elders'.

"Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd", zegt hij. Hij bedankt iedereen voor de "overweldigende steun" die hij de afgelopen dagen heeft ervaren. Het is voor het eerst dat hij reageert na de ophef die in de formatieverkenning rond zijn persoon ontstond.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt komt morgen naar de Tweede Kamer om daar zijn zetel als nieuw gekozen Kamerlid in te nemen. Dat zegt hij op Twitter.

Hij zegt dat zijn herstel langer duurt dan hij had gehoopt. Omtzigt: "Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen. Dat gaat me niet gemakkelijk af, moet ik toegeven."

Debat over notities

Morgen worden vanaf 13.00 uur de nieuwe Kamerleden beëdigd. Verder wordt Kamervoorzitter Arib benoemd als tijdelijke nieuwe voorzitter. Volgende week zijn waarschijnlijk de verkiezingen voor een nieuwe Kamervoorzitter.

Vervolgens is de eerste regeling van werkzaamheden van de nieuwe Kamer. Daarin wordt naar alle waarschijnlijkheid een debat aangevraagd over de onbedoeld geopenbaarde notities van verkenners Ollongren en Jorritsma.

Het staat nog niet vast maar veel ingewijden verwachten dat dan morgenmiddag het debat plaatsvindt.

De installatie, de regeling van werkzaamheden en het eventuele debat zijn live te volgen via nos.nl en NPO Politiek.