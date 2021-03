Oranje tegen dwergstaten: 94 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen

Louis van Gaal in september 2013 in Andorra - ANP

Als international kom je nog eens ergens. Dinsdag neemt het Nederlands elftal het in de kwalificatiereeks voor het WK voor het eerst op tegen Gibraltar. Niet eerder speelde Oranje een officiële interland tegen zo'n kleine staat. Het Britse territorium aan de zuidkant van Spanje behelst maar 6,8 km². Er wonen ruim 30.000 inwoners. Een dwergstaat dus. Voor het goede begrip: dwergstaat is geen officiële term, maar een aanduiding voor een staat met een erg klein oppervlakte. Van de Europese dwergstaten zijn Andorra, Malta, Liechtenstein, San Marino, de Faeröer en Gibraltar aangesloten bij de FIFA. De eerste vier zijn onafhankelijke landen, de Faeröer horen bij Denemarken en Gibraltar bij het Verenigd Koninkrijk. Hoe verging het Oranje tegen andere Europese ministaten? De totaalbalans: 94 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen. Andorra (468 km², 77.000 inwoners) Balans Oranje tegen Andorra: 6 wedstrijden, 6 gewonnen, doelsaldo 21-0 Een overwinning op het prinsdom Andorra, ingeklemd tussen Frankrijk en Spanje in de oostelijke Pyreneeën, leverde voor Oranje in 2013 zekerheid op over kwalificatie voor het WK in Brazilië. Gemakkelijk ging het niet voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal. Bij rust was het nog 0-0 en pas in de tweede helft leidde Robin van Persie Oranje met twee goals naar een 2-0 zege.

2001: invaller Van Hooijdonk trefzeker tegen Andorra - NOS

Barry van Galen speelde in 2004 in en tegen Andorra (0-3) zijn enige interland. Een jaar later lieten sommige Nederlandse internationals zich uit de tent lokken door provocaties van spelers van Andorra. Phillip Cocu kreeg rood voor een elleboogstoot en Ruud van Nistelrooij ontving geel voor opzichtig juichen voor de neus van Andorra-aanvoerder Antoni Lima. De grootste overwinning op Andorra was de 5-0 zege in de eerste ontmoeting in 2001. Invaller Pierre van Hooijdonk scoorde twee keer. Malta (316 km², 457.267 inwoners) Balans Oranje tegen Malta: 6 wedstrijden, 6 gewonnen, doelsaldo 28-0 Aan de eilandenstaat Malta wordt Oranje niet graag herinnerd. In de kwalificatie voor het EK van 1984 dacht Nederland met een 5-0 thuiszege in Rotterdam voldoende te hebben gedaan om op doelsaldo naar het eindtoernooi in Frankrijk te gaan, maar Spanje ging daar met met een veelbesproken 12-1 overwinning op de eilanders overheen.

1991: penalty Van Basten voorkomt blamage tegen Malta - NOS

Marco van Basten glorieerde in december 1990 op Malta. De spits maakte vijf goals bij een klinkende 8-0 zege. Enkele maanden later voorkwam hij met het benutten van een strafschop een blamage voor Oranje. Het werd slechts 1-0 in De Kuip. Liechtenstein (160 km², 39.137 inwoners) Balans Oranje tegen Liechtenstein: 1 wedstrijd, 1 gewonnen, doelsaldo 3-0 Het vorstendom Liechtenstein was één keer de tegenstander van het Nederlands elftal. Door goals van Mark van Bommel, André Ooijer en Denny Landzaat boekte Nederland op 3 september 2004 een magere 3-0 overwinning in Utrecht.

Debutant Romano Denneboom (l) in actie tegen Liechtenstein in 2004 - Pro Shots

Toenmalig bondscoach Marco van Basten liet meerdere spelers hun debuut maken: Khalid Boulahrouz, Maarten Stekelenburg, Dirk Kuijt en Romano Denneboom. Voor de drie eerstgenoemden was de wedstrijd een opmaat voor een mooie loopbaan in Oranje. Voor Denneboom bleek het zijn enige interland. Dave van den Bergh en Collins John speelden tegen Liechtenstein hun tweede interland en ook voor hen bleef het daarbij. San Marino (61 km², 34.232 inwoners) Balans Oranje tegen San Marino: 6 wedsstrijden, 6 gewonnen, doelsaldo 39-0 De door Italië omgrensde republiek San Marino was zes keer opponent van het Nederlands elftal. In 2011 leverde de thuiswedstrijd de grootste zege ooit op voor Oranje. Door onder meer vier goals van Robin van Persie werd het in Eindhoven 11-0.

1997: Frank de Boer scoort twee keer tegen San Marino - NOS

Het was de enige overwinning met dubbele cijfers in de historie van Oranje. De grootste zeges daarvoor waren een 9-0 overwinning op Finland in 1912 en de 9-0 tegen Noorwegen in 1972. Frank de Boer scoorde in 1997 twee keer tegen San Marino (4-0) op een avond dat het negatieve spel van de tegenstander ergernis opwekte bij Oranje. De Faeröer (1.399 km², 51.628 inwoners) Balans Oranje tegen de Faeröer: 1 wedstrijd, 1 gewonnen, doelsaldo 3-0 Ter voorbereiding op het EK oefende Nederland in 2004 in Lausanne tegen de Faeröer. Rafael van der Vaart opende de score in een matige eerste helft.

Rafael van der Vaart juicht tegen de Faeröer in 2004 - ANP

Bondscoach Dick Advocaat wisselde bij rust bijna het hele team. In een betere tweede helft maakten Roy Makaay en Marc Overmars de overige treffers: 3-0. Gibraltar (6,8 km², 34.003 inwoners) Gibraltar speelde zijn eerste interland op 19 november 2013 tegen Slowakije (0-0). De dwergstaat heeft alle 30 eerdere duels in de WK- en EK-kwalificatie verloren, met de doelcijfers van 9-141. Gibraltar bezet momenteel de 195ste plaats op de FIFA-ranglijst. Uit Europa staat alleen San Marino (210) lager. Een uitslag met dubbele cijfers is na de magere 2-0 tegen Letland welkom voor Oranje in WK-kwalificatiegroep G. Daarmee zou Nederland de dwergstaat de grootste nederlaag in de historie bezorgen. De grootste nederlaag van Gibraltar tot nu toe dateert van vier jaar geleden tegen België: 9-0.