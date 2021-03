Protest en woede na dood Salvadoraanse vrouw bij arrestatie in Mexico

Wat er precies voorafgegaan is aan het incident, dat zaterdag plaatsvond, is niet duidelijk. Een winkeleigenaar zegt tegen persbureau AP dat de vrouw verward leek toen ze zijn winkel binnen wilde gaan en dat hij haar om die reden tegenhield.

Op beelden die via sociale media zijn verspreid, is te zien dat de 36-jarige vrouw, Victoria Esperanza Salazar, naast een politieauto op haar buik op de grond ligt. Als een agente met haar knie op haar rug drukt om haar handboeien om te doen, klinkt er een korte schreeuw. Daarna beweegt ze niet meer. Na enig beraad wordt ze vervolgens, schijnbaar levenloos, achterin een pick-upwagen gelegd door drie agenten.

In Mexico is grote beroering ontstaan na de dood van een vrouw uit El Salvador. Ze kwam om het leven bij een arrestatie door de politie in de badplaats Tulum. Uit een autopsierapport komt naar voren dat haar nek is gebroken. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador windt er geen doekjes om en zegt dat de vrouw door de politie is vermoord.

Of de vrouw onder invloed was, vermeldt het autopsierapport niet. Wel staat erin dat het evident is dat de vrouw om het leven is gekomen door handelingen tijdens de arrestatie. De Mexicaanse justitie heeft aangekondigd dat de betrokken agenten vervolgd worden voor femicide, een term die staat voor de moord op meisjes of vrouwen. De agenten zijn ontslagen, evenals de lokale politiechef.

Ook de president van El Salvador heeft zich uitgelaten over de zaak. Net als zijn ambtgenoot López Obrador zegt Nayib Bukele dat Salazar "op gruwelijke wijze is vermoord door politieagenten". Hij zegde de dochters van Salazar, die 16 en 18 zijn, steun toe. Bukele benadrukte dat het Mexicaanse volk niet verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw, en dat Mexicanen net zo woedend zijn.

Bij het presidentieel paleis van López Obrador in Mexico City, en ook in Tulum zijn vrouwen de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld tegen vrouwen en tegen politiegeweld. Ook in El Salvador zijn protesten.

George Floyd

Salazar kwam z'n vijf jaar geleden naar Mexico en had volgens president Bukele een visum gekregen op humanitaire gronden. Ze was een alleenstaande moeder, die als schoonmaker in hotels werkte. Volgens haar moeder was ze haar land ontvlucht op zoek naar een beter leven en wilde ze ontsnappen aan het geweld in El Salvador. Nadat ze een visum had gekregen, haalde ze haar dochters ook naar Mexico.

"Ik wil gerechtigheid voor mijn dochter", zegt Salazars moeder. "Het is niet eerlijk wat ze met haar hebben gedaan. Ze was een ongewapende vrouw."

De zaak wordt al vergeleken met die van de zwarte Amerikaan George Floyd, die vorig jaar in Minneapolis om het leven kwam nadat een witte agent zijn knie negen minuten lang op zijn nek had gedrukt. Ook dat werd vastgelegd op video en lokte massale protesten uit tegen racisme en politiegeweld.