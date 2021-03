Vier invallen rond drugsonderzoek in provincie Utrecht

Bij de invallen zijn meerdere wapens gevonden en is beslag gelegd op huizen, dure auto's en speedboten. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht gaat het onder meer om een Corvette, een Ferrari en een Dodge.

De actie maakt deel uit van een onderzoek naar een groep criminelen die op grote schaal zou handelen in drugs.

Tientallen agenten hebben vanmorgen invallen gedaan in woningen en bedrijfspanden in Montfoort, Ameide, Lopikerkapel en Haastrecht. Daarbij zijn zes verdachten aangehouden, vijf mannen en een vrouw.

De politie kwam de groep op het spoor na een eerdere inval in oktober vorig jaar in een woning in Montfoort. Daar vond de politie een groot geldbedrag en een wapen.