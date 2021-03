Tientallen agenten betrokken bij invallen in provincie Utrecht

In Ameide vielen agenten een woning en een bedrijfspand binnen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht zijn daar een Corvette, een Dodge pick-up, een Ferrari en een speedboot in beslag genomen.

Op verschillende locaties in de provincie Utrecht heeft vanmorgen een politieactie plaatsgevonden. Op vier plaatsen deed de politie invallen.

In Montfoort deden zeker twintig agenten een inval in een woning en een bedrijfspand. Ook in Lopikerkapel en Haastrecht waren agenten actief.

Een politiewoordvoerder meldt dat het gaat om een actie tegen 'ondermijnende criminaliteit'. Later op de dag wordt er meer bekendgemaakt.