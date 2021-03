'Zwolse gynaecoloog verwisselde ook eigen zaad met dat van vruchtbare partner'

De Zwolse gynaecoloog die zeker 34 donorkinderen verwekte met zijn eigen sperma, gebruikte zijn zaad ook bij vrouwen die zwanger wilden raken met het sperma van hun eigen partner. In sommige gevallen maakte hij hiervoor gebruik van donorzaad.

Voor zover bekend kregen drie stellen hiermee te maken, schrijft De Stentor. "Het sperma van de beoogde vader werd wel netjes bewerkt om toegediend te worden, maar dit is niet gebeurd", zegt Ina Kuper, bestuurder bij het Isala-ziekenhuis, de opvolger van het ziekenhuis waar gynaecoloog Jan Wildschut werkzaam was. Het ziekenhuis noemt handelwijze in een verklaring "volstrekt onacceptabel".

De Inspectie Gezondheidszorg is ingelicht en het Zwolse ziekenhuis heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld. "Wildschut heeft de potjes mogelijk bewust verwisseld'', zegt klinisch embryoloog Max Curfs tegen De Stentor.

Het gaat om drie kinderen in drie gezinnen die werden verwekt met het zaad van de arts of een donor, terwijl sperma van de beoogde vader was afgeleverd bij het ziekenhuis.

In november vorig jaar meldden zich moeders bij het ziekenhuis die door de arts waren behandeld. "Dna-onderzoek toonde aan dat hun kinderen matchten aan het dna-profiel van gynaecoloog Wildschut of een andere donor", staat in de verklaring. Volgens het ziekenhuis komen er nog steeds nieuwe meldingen binnen. De arts is inmiddels overleden.

Match via databank

Wildschut hield zich van 1981 tot en met 1993 in het toenmalige Sophia Ziekenhuis in Zwolle bezig met 'kunstmatige inseminatie donorsperma' (KID). Dat hij vrouwen zwanger maakte met zijn eigen zaad, kwam in oktober vorig jaar toevallig aan het licht. Een donorkind had via een internationale databank een dna-match met een nicht van Wildschut.

De wensouders gingen er destijds van uit dat er een anonieme spermadonor in het spel was; Wildschut zou niets hebben laten blijken. Aanvankelijk werd gedacht dat het om 17 kinderen ging. Later konden nog eens 17 donorkinderen aan de arts worden gekoppeld.