Pinkpop gaat ook dit jaar niet door • Duitse commissie: AstraZeneca alleen voor 60-plussers

Farmaceuten Pfizer en BioNTech verwachten dit jaar een kwart meer vaccins te produceren dan ze eerder hadden voorspeld. Aanvankelijk ging het Duitse BioNTech uit van een productie van 2 miljard doses, "maar er is in principe ruimte voor verhoging", zei topman Ugur Sahin tegen persbureau Bloomberg.

Het Pfizer/BioNTech-vaccin was het eerste coronavaccin dat beschikbaar kwam voor de lidstaten van de Europese Unie. In januari zei Sahin dat het opschroeven van de productie lastig zou zijn. "Het is niet zo dat er overal ter wereld nog ongebruikte fabrieken staan die we kunnen gebruiken", zei hij toen. Ook de distributie van het vaccin was ingewikkeld, omdat het middel op zeer lage temperaturen bewaard moest worden.

Sahin zegt dat dat is veranderd vanwege de verbetering van het productieproces. Ook is er volgens de topman uitzicht op een kant-en-klare variant van het vaccin die ook in koelkasten bewaard kan worden. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen en apotheken een grotere rol gaan spelen bij vaccinatiecampagnes.