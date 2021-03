Meerdere parken ontruimd vanwege drukte • Nederland blijft 60-minners prikken met AstraZeneca

De regeringen van veertien landen onder leiding van de Verenigde Staten hebben in een gezamenlijke verklaring hun zorgen geuit over de WHO-studie naar de oorsprong van het coronavirus. De onderzoekers, onder wie ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, presenteerden vandaag hun bevindingen van een onderzoeksreis in China.

Zij concludeerden onder meer dat de meest waarschijnlijke oorsprong van het virus een overdracht van een vleermuis naar een ander dier is geweest, dat vervolgens op de markt in Wuhan is verkocht. De onderzoekers zeggen dat de theorie dat het virus uit een lab in Wuhan is ontsnapt zeer onwaarschijnlijk is.

Een definitief antwoord kon echter niet gegeven worden. De WHO-onderzoekers zeggen dat er meer onderzoek nodig is, bijvoorbeeld op welk dier het virus door een vleermuis mogelijk is overgebracht.

De landen die kritisch staan tegenover het rapport wijzen er onder meer op dat China niet op alle verzoeken van de onderzoekers is ingegaan om data te delen. Ze noemen het rapport "significant vertraagd en er was een gebrek aan toegang tot complete, originele data en monsters".

Naast de Verenigde Staten gaat het om Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Estland, Israël, Japan, Letland, Litouwen, Noorwegen, Slovenië, Tsjechië en Zuid-Korea.

