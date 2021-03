Grapperhaus in thuisquarantaine • 'Afgesproken aantal IC-bedden onhaalbaar'

In Marokko is de campagne om de bevolking in te enten tegen het coronavirus, na een moeilijk begin, goed op stoom geraakt. Volgens de laatste cijfers van het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid hebben nu 3.455.603 Marokkanen hun tweede prik ontvangen.

Aan het begin van het jaar was er in Marokko nog veel pessimisme over de vaccinatiecampagne. Door leveringsproblemen met de vaccins werd de start van de operatie enkele keren uitgesteld. Eigenlijk had de campagne eind december al moeten beginnen. Maar sinds de eerste prikken op 28 januari werden gezet, is het beeld rondom de campagne volledig gekanteld.

Na langzame start draait de Marokkaanse vaccinatiecampagne nu op volle toeren