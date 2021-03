Wekdienst 30/3: Afscheid Kamerleden • Duidelijkheid over Koningsdag

Goedemorgen! Vandaag wordt afscheid genomen van een groot aantal Kamerleden. En de gemeente Eindhoven geeft meer details over de viering van Koningsdag in de stad.

Het is zonnig en warm met 18 tot lokaal 23 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidenwind. Ook morgen is het nog zonnig en warm, daarna wordt het kouder met meer bewolking. Het blijft wel droog.

De kerk was afgelopen zondag in het nieuws omdat er, ondanks de oproep om kerkdiensten digitaal te houden, meer dan 600 kerkgangers naar de dienst kwamen. Een journalist van de regionale omroep Rijnmond die hier verslag van deed, werd aangevallen door een kerkganger .

Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is rond 04.30 uur een harde knal gehoord . Er zijn geen gewonden, maar meerdere ruiten aan de voorkant van het gebouw zijn beschadigd. De politie onderzoekt de zaak.

En dan nog even dit:

In de VS is een relletje ontstaan over zogenaamd satanistische sportschoenen. Voor de Amerikaanse rapper Lil Nas X is het een manier om zijn nieuwe plaat te pluggen. De schoenen, versierd met allemaal duivelse symbolen, zijn gemaakt door het bedrijf MSCHF. Saillant detail: volgens een van de oprichters van dat bedrijf zit in iedere schoenzool een druppel menselijk bloed verwerkt.

Probleem is dat de schoenen bijna een exacte kopie zijn van de Nike Air Max 97, inclusief het Nike-logo, en daar is de Amerikaanse sportkledingfabrikant niet blij mee. Nike stapt naar de rechter omdat "de satan-schoenen verwarring veroorzaken". Ze waren wel populair: de beperkte oplage van 666 schoenen was binnen no time uitverkocht.