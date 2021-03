Voorvluchtig maffialid opgepakt nadat hij herkend werd in kookvideo's

Een voortvluchtig maffialid is in de Dominicaanse Republiek opgepakt, nadat de Italiaanse politie hem had herkend in kookfilmpjes op YouTube. Dat meldt de Italiaanse politie.

Marc Feren Claude Biart (53) wordt sinds 2014 gezocht voor het smokkelen van cocaïne, onder meer naar Nederland. Hij zou deel uitmaken van de Cacciola-clan van de beruchte maffiaorganisatie 'ndrangheta uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië.

Via Centraal-Amerika vluchtte Biart vijf jaar geleden naar de Dominicaanse stad Boca Chica. Daar bouwde hij een nieuw leven op als expat en hield hij afstand van de Italiaanse gemeenschap in die stad. "Hij was als een buitenlander voor de andere Italianen", aldus de politie.

Toch maakte hij de vergissing om filmpjes op te nemen, waarin hij samen met zijn vrouw traditionele Italiaanse gerechten maakten en die te uploaden naar YouTube. Hij zorgde ervoor dat zijn gezicht nooit in beeld kwam, maar de Italiaanse politie herkende hem aan zijn tatoeages en schakelde de Dominicaanse collega's in. Maandag arriveerde Biart per vliegtuig in Milaan om in Italië berecht te worden.

Controle over Europese cocaïnehandel

De 'ndrangheta wordt gezien als gevaarlijkste maffiaorganisatie in Italië, die extreem geweld niet schuwt. De groep speelt een leidende rol in de cocaïnehandel in heel Europa, zegt de Italiaanse politie. De Italiaanse politie is deze week samen met de internationale politieorganisatie Interpol begonnen met een nieuwe campagne tegen de organisatie,

Op maandag werd ook een ander 'ndrangheta-lid, Francesco Pelle, opgepakt in Lissabon, waar hij werd behandeld voor een coronabesmetting. Pelle was al 14 jaar op de vlucht en wordt ervan verdacht een hoofdrol te hebben gespeeld in de vete tussen twee clans binnen de 'ndrangheta, die leidde tot een grote moordpartij in Duisburg in 2007.