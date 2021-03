Mieraskerk in Krimpen beschadigd na 'harde knal'

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is vannacht beschadigd geraakt na een harde knal.

De Mieraskerk kwam afgelopen weekend in het nieuws, nadat een journalist van de regionale omroep Rijnmond zondagmorgen een klap en een trap had gekregen van een 43-jarige Krimpenaar toen hij kerkgangers vragen stelde over hun bezoek aan de Mieraskerk. De man werd kort daarna opgepakt.

Gisteren bood de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel excuses aan voor "het incident".

Zondagavond toonde dominee Anthonie Kort van de Mieraskerk in zijn preek begrip voor het geweld tegen journalisten. "We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn, als onrust gebeurt", zei Kort.

Het is niet bekend hoe de kerkenraad tegen de woorden van dominee Kort aankijkt.